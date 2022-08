Complete inboedel buiten gezet in hartje Dordrecht, handhaving grijpt in

Droomstart voor vernieuwd ASWH dat wel smaakmaker Najim Haidary naar Cyprus ziet vertrekken

Er was een busrit van een slordige 440 kilometer voor nodig, maar het loonde de moeite: derdedivisionist ASWH beleefde zaterdag bij Harkemase Boys de best denkbare start van de nieuwe competitiejaargang na de enorme metamorfose. De terugreis vanuit Friesland was een pleziertocht door de 3-1 zege voor de formatie van debuterend hoofdtrainer Sjoerd van der Waal.

22 augustus