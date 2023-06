Concert at Sea én dichte Haringvlietbrug lijken garantie voor lange files: ‘Was nu al een hel op de weg’

Jason drinkt al 1,5 jaar geen water uit kraan door witte aanslag: ‘100 euro per maand aan flesjes kwijt’

Jason Bonam stoomde in 2021 zijn gezicht boven een pan met heet water, toen hij daarna zag dat er een soort wittige aanslag achterbleef in de pan. Een beetje gek. ,,Wat is dit dan?!’’, riep zijn moeder geschrokken. Ze hielden het in de gaten, maar de aanslag bleef verschijnen, werd erger. Hun kraanwater? Dat drinken ze vandaag de dag nog steeds niet.