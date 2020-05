Coronamonitor: nu al veel economische schade en grootste klap moet nog komen

,,Het aantal faillissementen valt eigenlijk nog mee’’, zegt Jan Jacob Vogelaar van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. ,,We weten dat er ondernemers zijn die het lastig hebben, maar dat ga je pas later zien in de statistieken. Het aantal nieuwe ww-aanvragen is wel heel erg toegenomen; dat is een eerste indicatie dat het de verkeerde kant op gaat met de economie.’’