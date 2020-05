Coronavirus treft afdeling Parkhuis: op één na alle bewoners besmet

Boodschap­pen doen is riskant in coronatijd, vindt meerder­heid van Zuid-Hol­land Zuid

16:07 Boodschappen doen is een riskante aangelegenheid, vinden inwoners van Zuid-Holland Zuid. Uit onderzoek van het RIVM en de GGD blijkt dat 78 procent van de ondervraagden vindt dat het daarbij met enige regelmaat niet mogelijk is anderhalve meter afstand te houden. Dat is vier procent meer dan het landelijk gemiddelde.