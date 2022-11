Coverband ziet optreden sneuvelen na roddelpraat over gitarist door wraakzuchtige ex

met video Unieke show verlicht de regio: ‘Lichtbun­dels reiken kilometers ver’

De Drechtsteden staan sinds maandagavond letterlijk en figuurlijk in de spotlights. Het is een indrukwekkend schouwspel: bij vier bruggen en op het Drierivierenpunt dragen bewegende lichtbundels een verhaal uit. ,,Het is altijd spannend of het lichtspel goed te zien is”, zegt Jeroen Everaert.

14:44