Creatieve broedplaats DOOR aan de slag in de Munt: ‘We zitten hier veel meer in het culturele centrum’

Creatieve broed­plaats DOOR vindt nieuwe locatie in De Munt

Stichting DOOR in Dordrecht wil begin volgend jaar verhuizen naar gebouw De Munt op de Voorstraat. Het voordeel is dat de creatieve broedplaats daar langer kan blijven zitten. Nadeel is dat niet alle zeventig kunstenaars en atelierhouders mee kunnen verhuizen.

13 oktober