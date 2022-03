Crownpoint bijna klaar voor komst vluchtelingen uit Oekraïne, én er komt ook een grote boot voor opvang

Dit meldde de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Wouter Kolff, donderdag. ,,Komende week gaan we 125 vluchtelingen huisvesten in Crownpoint. Daarna schalen we eventueel op tot 600. Er is veel ruimte. Maar nog niet genoeg. Er zijn momenteel tussen de 2,7 en 3 miljoen mensen het oorlogsgebied uit gevlucht naar omliggende landen. Het kan goed zijn dat de stroom nog flink toeneemt. Ook in deze regio. Daarom werken we ook aan de komst van een boot waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen.” Net als in Rotterdam, waar vluchtelingen worden gehuisvest op drie schepen.