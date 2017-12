Dader 'Meisje van Nulde' houdt TBS, vader pleit voor enkelband

UpdateMike J. , die veroordeeld is voor het doden en versnijden van Rowena Rikkers blijft vast in de tbs-kliniek. Zojuist is in het Hof in Arnhem zijn beroep tegen de verlenging van zijn tbs, met twee jaar, afgewezen.

Voor Martin Huisman, vader van Rowena, komt de uitspraak niet als een verrassing. ,,Er waren genoeg redenen om die twee jaar verlenging aan te houden. Van binnen wist ik dat de kans klein zou zijn dat hij de zaak zou winnen. Maar toch is het een opluchting.’’ Huisman pleit voor invoering van een enkelband tijdens het verlof van Mike J. Die heeft hij nu niet.

De Dordtse kleuter Rowena, die bekend werd als het Meisje van Nulde, werd in 2001 onder de ogen van haar moeder beestachtig mishandeld. Ze werd in een hondenhok opgesloten, uitgehongerd, doodgeschopt en na haar dood in een vriezer gestopt en in stukken gezaagd. Haar lichaamsdelen en haar verminkte hoofdje werden later teruggevonden bij onder andere Hoek van Holland en Strand Nulde.

Mike J. die de tenlastelegging nog steeds ontkend, zei twee weken geleden in het Hof dat hij zijn vrijheid terug wil. Volgens hem loopt hij aan tegen een behandelplafond. Hij kaartte aan dat hij toe is aan een nieuwe stap in zijn leven.

Onbegeleid verlof

Tijdens de zitting werd ook duidelijk dat Mike al 260 dagen op onbegeleid verlof is geweest en zich dagelijks in een cirkel van vijftien kilometer rond de tbs-kliniek mag bewegen. Hij kan dan heel de dag vrij op pad, en heeft ook werk als chauffeur.

Huisman zei zojuist dat hij twee weken geleden overdonderd werd toen hij hoorde hoeveel vrijheid Mike J. al had. Het heeft hem en Rochelle (18) daarna aan het denken gezet, stelde hij. ,,Wie houdt Mike J. in de gaten? Als hij de kolder in zijn kop krijgt mij of Rochelle (de zus van Rowena. Red.) te grazen te nemen, komt hij dan naar ons toe.’’

Huisman vindt dat Justitie meer informatie had moeten geven over de aard en omvang van het verlof. ,,We zijn overdonderd , maar vooral Rochelle is nu ook bang.’’

Stuitend

Hij noemt het stuitend dat Mike geen enkelband om heeft. ,, Die heeft hij niet. Waarom niet? Ik kan het niet begrijpen ‘’ Twee weken geleden kaartte Mike in het Hof dat tijdens zijn chauffeurswerk soms door zijn hoofd speelde een andere afslag te nemen en er vandoor te gaan. ,,Maar het gaat goed, ik kom steeds terug. Ik ben ook van plan om steeds terug te komen,’’ zei hij.

Huisman vindt dat justitie een onaanvaardbaar risico neemt, de man zonder enkelband zoveel vrijheid te geven. ,,Zeker nu hij zelf aankaart dat hij die gedachtes heeft. Ik vind het een discussie die we met zijn allen moeten voeren. Ook voor andere nabestaanden van een ernstig delict. Laat ze daar bij justitie over nadenken.’’