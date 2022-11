Dankzij de waterrijke Biesbosch overwinteren duizenden smienten in Nederland

VAN NATUREDoor diverse ingrepen in de afgelopen decennia is er veel in de Biesbosch veranderd, maar het is ondanks alles nog steeds een belangrijk wetland. Veel watervogels zoals de smient, strijken er nu met duizenden neer.

De Biesbosch was eeuwenlang een uitgestrekt zoetwatergetijdengebied, dat in Europa nauwelijks zijn weerga kende. Ontstaan in het begin van de 15de eeuw, tijdens de beruchte Sint Elisabethsvloed, werd het gebied lange tijd gekenmerkt door wilgenvloedbossen (deels in gebruik als grienden), afgewisseld met kale zand- en slikplaten, rietgorzen en biezenvelden, maar door de uitvoering van de Deltawerken heeft de Biesbosch veel van zijn allure moeten prijsgeven. Na de afsluiting van het Volkerak in 1969 en het Haringvliet in 1970 viel het getij terug van gemiddeld twee meter naar enkele decimeters.

Het gebied bestaat uit drie delen: de Sliedrechtse - en Dordtse Biesbosch ten noorden van de Merwede en de Brabantse Biesbosch ten zuiden ervan. Alleen in de Sliedrechtse Biesbosch resteert nog een getijdenverschil van ongeveer 70 tot 80 centimeter door de open verbinding met de Nieuwe Waterweg en Oude Maas. Het dynamische getijdengebied veranderde na de uitvoering van de Deltawerken in een verruigd moerasgebied, waarin de hoogteverschillen tussen platen en geulen geleidelijk verminderden, wat ten koste ging van afkalving van de eilanden.

De biezenvelden, rietgorzen en hakgrienden zijn grotendeels verdwenen. Maar toch, ondanks dit alles bezit de Biesbosch ook in zijn huidige vorm grote botanische en faunistische kwaliteiten, terwijl het landschap van eilanden en slingerende waterwegen in feite nog steeds bestaat.

Ondanks al de veranderingen is en blijft de Biesbosch nog steeds een belangrijk gebied voor overwinterende watervogels, zoals de smient. De meeste smienten arriveren in oktober en november in Nederland. De smienten die in Nederland overwinteren, vertrekken in de periode februari-april en beginnen in mei met broeden. Ze zijn iets kleiner van stuk dan de wilde eend. Het mannetje heeft een kastanjebruine kop en nek, geel voorhoofd, roze borst en een grijs lichaam met onder de vleugel een witte streep, een zwarte en puntige staart. Het vrouwtje is grijsbruin gevlekt met rossig bruine flanken.

Smienten eten allerlei plantaardig materiaal.

Beide vogels hebben een opvallende witte buik. In Nederland broedt slechts een handvol, maar in de winter is de smient talrijk aanwezig. Smienten komen vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland om te overwinteren. Een aanzienlijk deel van de Noordwest-Europese populatie overwintert hier en volgens recentelijk uitgevoerde tellingen gaat het om ruim 900.000 vogels en dat geeft Nederland een extra verantwoordelijkheid om voor de smient te zorgen.

Bij aankomst in Nederland verdelen zij zich over waterrijke terreinen, zoals meren, plassen en weilanden in het noorden en het westen van ons land. Bij strenge vorst vriezen deze gebieden dicht en moeten de smienten, net als veel andere soorten (water)vogels uitwijken naar de delta, waar meestal nog wel open water te vinden is.

Plastic badeendje

In zo’n exceptioneel geval verblijven er vele tienduizenden smienten in de Biesbosch. Als zich zulke grote groepen verzamelen, is hun kenmerkende, fluitende geluid overal te horen. Hun bijnaam ‘fluiteend’ komt dan goed tot zijn recht, net als de Franse benaming canard siffleur. Het is eigenlijk een heel apart geluid en het lijkt enigszins op het gefluit dat je hoort als je in een plastic badeendje knijpt.

Het dieet van de smient is voor bijna 100 procent plantaardig: ze verorberen bladeren, zaden, wortels van planten, gras en algen. Alleen het vrouwtje eet in het broedseizoen als aanvulling op haar dieet ook wel muggen, zodat ze in goede conditie blijft. Ze grazen gras en ander plantaardig materiaal bij elkaar, maar zoeken dat laatste ook wel in het water.

Op kwelders leven ze vooral van zeegras en zeekraal. Veel smienten rusten overdag op grote wateroppervlaktes en vliegen in de schemering naar weilanden in de directe omgeving om er naar voedsel te zoeken. In onze regio liggen tientallen fraaie wetlands, zoals de Noorderdiepzone op het Eiland van Dordrecht. In dit heringerichte gebied, voorheen in gebruik als boerenland, worden de waterstanden geregeld via een kunstwerk, in dit geval de Hevel bij de Oosthaven. Bij dit project is dus geen sprake van eb en vloed. In de Noordwaard is dat laatste wél het geval, want een groot deel van dit voormalige landbouwgebied werd in open verbinding gebracht met het omringende rivierwater.

Op een paar plaatsen maakte men daarvoor openingen in de polderkaden. Gezien het grote belang van wetlands ondertekende een groot aantal landen op 2 februari 1971 de Wetland Conventie in de Iraanse stad Ramsar. Wetlands zijn watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats van vogels. Op dit moment zijn 158 landen bij de conventie aangesloten met in totaal 1828 wetlands met een oppervlakte van 169 miljoen hectare.

Andere juridische status Een waterrijk land als Nederland is relatief rijk aan wetlands. Ons land heeft 43 van deze waterrijke gebieden met een oppervlakte van bijna een miljoen hectare. In de Europese Unie heeft alleen Duitsland een grotere oppervlakte aan wetlands. Voorbeelden van wetlands zijn moerassen, meren, rivierdelta's en kustzones van zeeën. Wetlands spelen tevens een rol in het opvangen of vasthouden van water. De juridische status van dit verdrag is trouwens anders dan die van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Europese richtlijnen bevatten namelijk dwingende verplichtingen en de landen zijn verplicht om de doelen uit de richtlijnen na te streven en in hun nationale wetten vast te leggen. De verplichtingen uit het wetland verdrag vallen in de categorie 'morele verplichtingen'; de ondertekening is een blijk van het voornemen van landen om hun wetlands te beschermen. Een waterrijk land als Nederland is relatief rijk aan wetlands. Onze wetlands hebben echter meer dan eens te maken met negatieve invloeden. Uit jaarlijkse rapportages van diverse Wetland Wachten van de Vogelbescherming blijkt dat verstoring door diverse vormen van recreatie zich regelmatig voordoet, net als de bouw van windmolens op voor vogels zeer onverstandige plekken en de uitbreiding van (jacht)havens.

