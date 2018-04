Dankzij een echte luchtgitaar kan Robin (12) nu ook muziek maken

Robin heeft een hersenaandoening, waardoor hij z'n spieren niet goed kan gebruiken. Maar daar heeft hij bij het bespelen van een luchtgitaar geen last van. Robin blaast ritmisch op een pijpje dat in verbinding staat met een kastje op de gitaar, waarin zes plectrums zijn geplaatst. De intensiteit van het blazen is bepalend voor de aanslag. Met een losse hendel kan het ritme worden aangepast. ,,Onwijs spannend'', noemt Robin het.



Van deze luchtgitaar is er tot nu toe maar één in de wereld. Een idee van de Rotterdamse ademhalingstherapeut Ruud van der Wel. Kinderen die door hun spierziekte letterlijk en figuurlijk geen kant opkunnen, tokkelen met het grootste gemak op de gitaarsnaren. ,,Je kunt je niet indenken wat dit doet met het zelfvertrouwen van deze kinderen. Met hun hoofd is alles in orde, alleen hun lichaam werkt in alles tegen. Maar muziek maken, dat kunnen ze op deze manier hartstikke goed.''

Kalm

Voor Sana (12), die ook een spierziekte heeft, is het ondenkbaar dat ze geen muziek zou maken: ,,Het hoort bij mijn leven en bij hoe ik mij voel. Ik word er heel kalm van.''



Van der Wel heeft meer aangepaste instrumenten voor deze kinderen. Hij sleept ze mee naar De Dordtse school Kiem waar kinderen met een beperking les krijgen. Maar ook op mytylschool De Brug en bij Rijndam Revalidatie in Rotterdam zijn gehandicapte kinderen gek op de instrumenten van Ruud. En nu is er dus ook de luchtgitaar. Of Breath Strummer, zoals deze gitaar eigenlijk heet. Ruud bouwde de gitaar en andere instrumenten niet zelf. ,,Ik ben een dromer.''



Maar bijzondere oplossingen bedenken, daar is hij een kei in. Technische studenten van de Utah State University werkten Ruuds idee voor het aangepaste snaarinstrument uit. Vorige maand landde de luchtgitaar op Schiphol.



Ondertussen oefenen zijn leerlingen op de nieuwe luchtgitaar, op de sax, de xylofoon en andere aangepaste instrumenten van dromer Ruud van der Wel. De kids zijn ook op concerten te horen.



Zoals laatst met het Nederlands Studentenorkest in de Doelen van Rotterdam. Quezaida (12): ,,We moeten nog flink oefenen, maar een cool idee dat we straks met een gitaar kunnen optreden.'' Robin: ,,We doen het alleen als we het echt goed kunnen. Mensen moeten niet klappen, omdat we in een rolstoel zitten.''

Quote Mensen moeten niet klappen, omdat we in een rolstoel zitten

Kwetsbaar