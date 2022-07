Dansend door de straten in Dordrecht: ‘Dit wordt het kleurrijkste Pride-feest van het jaar’

Natuurlijk had organisator Lennart Lenskens het liever groots aangepakt. ,,De Pride uitdragen doe je door zichtbaar te zijn in de stad. Maar vanwege de nasleep van corona zat het er nog niet in. We moesten al vroeg onze plannen inleveren voor de vergunningaanvraag, wisten nog niet hoe het zou zitten met maatregelen tegen die tijd. Maar we zijn blij dat we er met verschillende activiteiten toch zijn.’’