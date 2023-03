‘Da’s toch belachelijk. Dáár moet je nou eens een stukkie over schrijven...’

COLUMN Hier moet toch een oplossing te ‘polderen’ zijn?

Polderen... ik vind dat nog altijd een prachtig begrip. Het woordenboek omschrijft dit begrip als volgt: compromissen sluiten en samenwerken als kernpunt van politiek beleid. Da’s een aardige omschrijving, maar volgens mij kan het mooier; polderen is de nadrukkelijke wens uitspreken om er samen uit te komen, polderen is je politieke tegenstander recht in de ogen kijken en proberen een kwestie door ‘de ogen van die ander’ te bekijken en bereid zijn om water bij de wijn doen.