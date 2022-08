De bewustwerkelozen... ‘Je zou ze bijna zelf van de bank willen trekken’

Toch gesprek met actievoer­ders over ophangen van honderden vlaggen: ‘Prettig om in contact te zijn’

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam gaat komende woensdag toch in gesprek met actievoerders die honderden omgekeerde vlaggen in het dorp ophingen. Doel van het gesprek is volgens de gemeente om afspraken te maken over ‘passende vormen van protest’.

19 augustus