De Drechttunnel als 3D-belevenis: ‘Je kunt bij een storing achter je bureau al beginnen met de analyse van het probleem’

Ambachter Sylvester komt bij de grootste popsterren ter wereld over de vloer met zijn ‘Box of Doom’

Eigenlijk is Sylvester Vogelenzang De Jong niet meer dan een accountmanager uit Hendrik Ido Ambacht, die in zijn vrije tijd wat in bandjes speelde. En toch werd zijn uitvinding, een bijzondere geluidsbox, ineens wereldberoemd. Het geluid is zelfs zo goed, dat bekende muzikanten als Lenny Kravitz en Rammstein ook een ‘Box of Doom’ op het podium hebben staan.

7 april