De eerste speelstraat van Nederland stond vijftig jaar geleden in Dordrecht: ‘Auto’s eruit, kinderen erin’

Er waren al in Nederland al veel eerder speelstraten, maar eigenlijk waren dat meer aangelegde speeltuintjes op pleintjes of in delen van parken. Zoals in april 1967 in de Aldebaranhof in de nieuwe wijk Sterrenburg. Daar had de gemeente een speelplek gemaakt, ten koste van de auto’s. Maar als bewoners in die tijd moesten kiezen tussen hun auto’s parkeren of spelende kinderen, kozen velen toch echt voor de auto’s.