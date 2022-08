De komende tijd stroomt Egelopvang Papendrecht vol met baby-egeltjes, maar wie gaat ze verzorgen?

Beheerder Ferry van Jaarsveld begint langzaamaan te merken dat de drukte weer toeneemt. ,,We krijgen nu ongeveer acht tot negen egels per dag binnen, maar dat worden er later deze maand tot november waarschijnlijk 25 per dag. Dan worden er voornamelijk kleintjes binnengebracht die hun moeder zijn kwijtgeraakt.”

Uitstervend beroep

Momenteel verblijven er vijftig egels in de opvang. ,,Afgelopen september hadden we er in de hele maand 215. Daar gaan we nu weer naartoe.” Bovendien krijgt de opvang het steeds drukker, doordat steeds meer opvanglocaties in het land verdwijnen. ,,Dit is een uitstervend beroep. De Zeeuwse en Groningse egels komen inmiddels ook naar ons. Toen ik hier vijf jaar geleden begon, vingen we 500 egels per jaar op, vorig jaar waren dit er 1200.”