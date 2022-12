De Moestenier krijgt vast item in tv-programma BinnensteBuiten: ‘Simon voelt zich al een BN’er’

De Dordtse Manon Wijermars is vanaf januari maandelijks te zien in het tv-programma BinnensteBuiten. Met haar bedrijf De Moestenier biedt Wijermars hulp bij tuinieren en het aanleggen van (moes)tuinen.

De Moestenier is tevens een kleinschalige dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Voor Jan en Simon is dit dagbesteding, maar ik zie hen wel echt als mijn collega’s. We zijn nu een aantal keer op televisie geweest en Simon is al een paar keer herkend op straat, hij voelt zich echt een BN’er”, lacht de Dordtse.

Experts

Ieder seizoen werkt BinnensteBuiten met diverse experts; zoals een chef-kok of tuinspecialist: ,,Wij komen in dat rijtje te staan, dat is super gaaf! Het programma legt vooral ons werk vast, maar we zullen ook tips geven. In januari laten we bijvoorbeeld zien hoe je fruitbomen het beste kunt snoeien.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Tijdens de opnames van BinnensteBuiten. © Manon Wijermars

Ook de kerstbomenactie die Weijermars heeft opgezet wordt op 22 december uitgezonden. In die aflevering is te zien hoe zij samen met vrijwilligers mensen in de regio gaat verrassen met een (versierde) kerstboom. ,,De bomen zijn bedoeld voor mensen die het financieel niet breed hebben of mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn. Zo kunnen we mensen die het nu zwaar hebben een lichtpuntje bezorgen.”

Volledig scherm De kerstbomenactie wordt ook uitgezonden. Diverse mensen hebben geld gedoneerd zodat mensen verrast konden worden met een kerstboom. © Manon Wijermars

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.