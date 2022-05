De Noorderdiepzone in de Biesbosch is in trek voor de Steltlopers

Qua kleur is de steltkluut, een pionier in hart en nieren, een hele opvallende verschijning. Steltkluten zijn steltlopers met extreem lange, dunne, rode poten en een lange, zeer slanke snavel. Deze bijzonder fraaie steltloper is een zomergast die jaarlijks in klein aantal tot broeden komt. Hij broedt in Nederland vooral na invasies van de soort in Europa, waarschijnlijk door een sterke, zuidenwind waardoor de soort als het ware ‘doorschiet’. Vooral in de laatste twee decennia van de vorige eeuw broedde de steltkluut hier vrijwel elk jaar. Dit is waarschijnlijk mede mogelijk gemaakt door de toegenomen populatie in Zuid-Europa.