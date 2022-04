De opmars van de gifgroene lawaaischopper: ‘Halsbandparkieten zijn en blijven stadsvogels’

Halsbandparkieten leven vooral in parken en tuinen in stedelijke gebieden. Met name in Amsterdam en Den Haag komen hele bolwerken van de parkiet voor. De populatie in de regio Rotterdam lijkt stabiel. Vermoedelijk is de draagkracht van de stad bereikt. Groepjes halsbandparkieten worden nu ook verder naar het zuiden waargenomen, zoals in de Hoeksche Waard en in de regio Drechtsteden. Men denkt dat daar nieuwe slaapplaatsen ontstaan, die vogels onttrekken aan de Rotterdamse locaties, zoals de slaapplaats in Hendrik-Ido-Ambacht die sinds drie jaar bezet is.