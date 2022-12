De oudste Dordtenaar is vanaf vandaag 107 jaar: ‘Nog steeds haarscherp en vitaal’

Zij werd in 1915 geboren in Suriname, waar ze ook haar inmiddels overleden man leerde kennen. Ze heeft negen kinderen, van wie er drie in het Zuid-Amerikaanse land wonen. Verder zijn er elf kleinkinderen, dertien achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen.

Kolff is inmiddels zo ongeveer kind aan huis in woonzorgcentrum Dubbelmonde, waar Dordts oudste al jaren woont. Sinds hij burgemeester is, bezocht hij haar al vijf keer op 6 december. Slechts één keer sloeg hij over, in het eerste jaar van de coronapandemie. Ook dit keer verraste hij haar met een bos bloemen op haar verjaardag.

‘Onze oudste inwoonster is nog steeds haarscherp en vitaal’, schrijft hij op Twitter. ‘En ze volgt alle wedstrijden van Oranje als oudste en grootste fan. Van harte gelukgewenst!’ Bij de activiteiten die er zijn in het woonzorgcentrum in de wijk Dubbeldam, doet ze zo vaak als mogelijk mee.

