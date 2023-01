Dé paardenworstmaker van Dordrecht overleden: ‘Klanten stonden 's ochtends al in een rij voor de deur’

Vrouwen gaan komende tien jaar vaker dood door longkanker: in 2032 meer dan honderd per week

NIJMEGEN - Deskundigen verwachten een grote toename van het aantal vrouwen dat sterft door longkanker. Over tien jaar gaan er gemiddeld elke week 106 vrouwen dood aan die ziekte: nu zijn dat er 85. Het is het gevolg van een soort inhaaleffect: vrouwen zijn later gaan roken dan mannen.

