De papegaaien van vogelgoeroe Dirk-Jan zijn populair in het hele land: ‘Ze kunnen zelfs verliefd op je worden’

De groep papegaaien van Dirk-Jan trekt elke dag veel bekijks in het dorp. Als de vijf over het winkelplein vliegen en neerstrijken in een boom, houden veel mensen zich op om het tafereel bewonderend gade te slaan. De bonte vogels vliegen door tuinen, over balkons, over auto’s, fietsers en wandelaars. Kilometers ver. En ’s avonds keren ze weer huiswaarts. Even wat eten, kroelen en slapen. Om de volgende ochtend weer te proeven van de hen zo gegunde vrijheid. ‘Op zaterdagen staat hier soms 25 man voor de deur te kijken hoe ik ze loslaat.’