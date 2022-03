De Stadsbibliotheek in Dordrecht staat vanavond stil bij de oorlog in Oekraïne

Journalist Franka Hummels komt vertellen over de crisis in Oekraïne. Er is muziek van Oleg Lysenko en Merel Meijers voert een gedicht op. De bijeenkomst is gratis. Bezoekers dienen zich wel vooraf aan te melden. Ook is de bijeenkomst te volgen via een livestream. Het programma begint om 20.00 uur.