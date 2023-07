De verbouwing is nog niet klaar, maar vanaf deze week kun je weer naar de film in de Dordtse binnenstad

Volop actie in pand filmthea­ter en stadsbras­se­rie De Witt: ‘Was het liefst al op Koningsdag open gegaan’

De verbouwing van The Movies tot filmtheater en stadsbrasserie De Witt is volop bezig. Dennis van Buuren hoopte zijn gloednieuwe toko in het pand al eerder te openen, maar het gaat nog even duren.