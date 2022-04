De Visser wint rechtszaak tegen stalen loods tegen achtertuin: ‘Een eerste stap: nu afbreken die muur’

rechtszaak Edwin de Visser strijdt tegen metershoge stalen muur in achtertuin: ‘Regels deugen niet’

Het woongenot van de familie De Visser in Dordrecht wordt al ruim twee jaar verpest door een 9 meter hoge stalen muur, pal tegen de achtertuin. De gang naar de rechtbank is hun laatste strohalm om de muur weg te krijgen. ,,Ons woongenot is gewoon weg.”

4 februari