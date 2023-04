De vrouw van Albert Schweitzer krijgt nu ook een eigen plekje in het ziekenhuis: ‘Eigen uitstraling’

Zoveel miljoen kost het nieuwe Stadskan­toor: ‘Ja, dat is veel geld, maar het is onvermijde­lijk’

De sloop van het belastingkantoor aan de Spuiboulevard in Dordrecht zit er bijna op. Vanaf juli wordt gebouwd aan het nieuwe Kantoor van Stad en Regio, dat in de zomer van 2025 klaar moet zijn en onder andere het Stadskantoor vervangt. Is die planning niet al te ambitieus? ,,Bij mij is er geen enkele twijfel: dat lukt.’’