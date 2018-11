Dealende vader verstopt drugs in jaszak van verstandelijk beperkte dochter (12)

Een 45-jarige vader is gisteren bij station Stadspolders in Dordrecht aangehouden voor het dealen van harddrugs. De man had nog geprobeerd om onder de aanhouding uit te komen. Hij had de drugs namelijk verstopt in de jaszak van zijn 12-jarige verstandelijk beperkte dochter.