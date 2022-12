Dean Lewis nodigt zangeres Sera uit om samen op te treden na haar emotionele cover op Radio538

MET VIDEOZangeres Sera heeft niet alleen de luisteraars van Radio538 ontroerd met haar Nederlandse versie van How Do I Say Goodbye . Ze wist ook zanger Dean Lewis én zichzelf - tot haar eigen verbazing - diep te raken. ,,Zo, dat kan muziek ook doen hé.’’

De Sliedrechtse zangeres verloor haar vader toen ze 12 jaar oud was, zo vertelde ze eerder aan het AD. In de Radio538-ochtendshow bij Wietze de Jager en Klaas van der Eerden zong Sera deze week Hoe Laat Ik Jou Nou Gaan, een Nederlandse vertaling van Dean Lewis’ hit How Do I Say Goodbye. Hij schreef het toen hij hoorde dat zijn vader kanker had. Lewis zingt in het liedje over het naderende afscheid van zijn vader, die zijn hele leven al zijn beste vriend is.

Onder mooie akoestische begeleiding gaat het lange tijd goed. Maar na het zingen van de zin ‘Maar ooit dan lachen we weer met elkaar’ schieten de tranen in Sera’s ogen en breekt ze. Daarna lukt het haar niet meer om verder te zingen. Als de toetsenist de laatste tonen van het liedje speelt, zegt ze gevat: ,,Nou, goedemorgen!’’

‘Samen op het podium’

Veel luisteraars zijn geraakt door het emotionele optreden van Sera. Tot die luisteraars behoort ook Dean Lewis, de zanger van het origineel. ,,OMG I LOVED THIS SO MUCH!!!’’, laat hij onder de Instagram-post weten. ,,Ik speel in maart in Amsterdam. Sera, kom alsjeblieft. We moeten dit samen op het podium doen.’’ Sera laat daarop weten dat ze dat geweldig zou vinden.

Ook dj Klaas van der Eerden laat na het optreden weten dat hij een traantje moest wegpinken. De zangeres verontschuldigt zich vervolgens nog meerdere keren voor haar eigen tranen: ,,Nou dit heb ik echt nog nooit eerder gehad. Ik kan mezelf normaal wel groot houden.’’

Wietze de Jager en Klaas van der Eerden laten haar weten dat die excuses totaal misplaatst zijn. ,,Je zegt het net zelf al: dit is wat muziek ook kan doen.’’

Bekijk hieronder het emotionele optreden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Radio 538 (@radio538) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sera werd beroemd door liedjes te zingen op sociale media. Ze trad al op tijdens de verjaardag van Cristiano Ronaldo en begon daarna te werken aan een internationale zangcarrière. Haar liedjes Only Us en Take A Change veroverden een plekje in de Nederlandse Top 40. Vorig jaar verzorgde ze de opening van de Qmusic Top 40 Awards.

De zangeres is niet alleen op muzikaal vlak bezig. Binnenkort is ze te zien in het programma De Gevaarlijkste Wegen, het reisprogramma van PowNed. Sera gaat samen met Remco Veldhuis de gevaarlijkste wegen van Turkije trotseren.

Volledig scherm Sera en Remco Veldhuis doen mee aan De Gevaarlijkste Wegen. © PowNed

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.