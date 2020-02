Debbie kreeg twee kinderen van een spermadonor, de jongste heeft een zeldzame handicap

De kinderwens van de nu 32-jarige Debbie Bonnema uit Dordrecht, die als verpleegkundige op een kraamafdeling werkte, was zo groot dat ze besloot niet langer te wachten. ,,Ik was single, wilde heel graag kinderen en dacht op een gegeven moment: ik ga het alleen doen. Ik wist zó zeker dat ik moeder wilde worden. Ik had alles goed voor elkaar: een leuke baan en een eigen huis. Alleen geen partner. En ik wilde ook geen man alleen voor een kind.’’