‘Debiele beschietingen’ met speelgoedpijltjes vanuit auto op vrouwen ergert Dordtse VVD’er mateloos

‘Dat vrouwen op straat worden nagesist, uitgescholden, betast of achtervolgd. Dat zijn we, ik zeg het met veel tegenzin, helaas inmiddels een soort van gewend. Hoe verwerpelijk ook’, schrijft Den Heijer. Hij stelt verder dat ‘hoe ogenschijnlijk onschuldig ook’ het beschieten van voorbijgangers met speelgoedprojectielen ‘heel raar’ is. ‘Wat is het volgende voorwerp dat naar ze toegeslingerd wordt? Je wilt er niet over nadenken’, schrijft de liberaal verder.

Lolletje

Hij zegt op meerdere plekken de pijltjes tegen te zijn gekomen in de stad. Daarom is hij benieuwd of er meer mensen zijn die zijn beschoten door onbekenden. ,,Ik heb verschillende vrouwen erover gehoord dat ze vanuit een auto zijn beschoten. In de buurt van het station maar ook op de Oranjelaan’’, vertelt Den Heijer desgevraagd aan het AD.

Op pijltjesschutters die straks, als ze een keer betrapt worden en op hun gedrag worden aangesproken, roepen dat het een lolletje was, zit het raadslid niet te wachten. ,,Onder het mom van een lolletje trappen mensen lastigvallen, dat moet stoppen. Degenen die ik hierover heb gesproken vonden het niet grappig. Ze schrikken, begrijpen niet waarom en ze weten ook dat er door schutters vanuit auto's op verschillende plekken op de wereld mensen zijn gedood. Beschoten worden met zo'n nerf-pistool is geen levenstrauma, maar het is gewoon niet de manier om met elkaar om te gaan.’’

Volledig scherm Pijltje uit een nerf-speelgoedpistool. VVD-fractieleider Rolin den Heijer ziet ze her en der in Dordrecht op straat liggen en wil weten of meer mensen door onbekenden zijn beschoten de laatste tijd. © Privébeeld

