Deelscooters volop gebruikt in Dordrecht, maar leenfietsen slaan nog niet aan in Drechtsteden

Oranje deelfiet­sen na Dordrecht nu ook op andere locaties in de Drechtste­den te vinden

De knaloranje leenfietsen van Donkey Republic die sinds december in Dordrecht te vinden zijn, staan sinds deze week ook in Papendrecht en Sliedrecht. Voor de deelfietsen is Donkey Republic de samenwerking met ov-bedrijf Qbuzz aangegaan. Via de Qmove reisapp huur je een fiets.

19 januari