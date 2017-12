Demente man (86) moet eerst paar keer uit bed vallen voor hij bedhek terugkrijgt

,,Mijn man is fragiel. Als hij valt is het leed niet te overzien.’’ De familie maakt bezwaar, maar de arts weet van geen wijken. Ze wil het hek weghalen en eerst inventariseren hoe vaak Jaap valt. De beroering is zo hoog opgelopen dat vandaag, na vragen van deze krant, een onafhankelijke commissie is ingeschakeld.

De Dordtse Neelie vindt het onbegrijpelijk. Anderhalf jaar geleden werd haar ernstig zieke en verzwakte man opgenomen op de gesloten afdeling van De Merwelanden. Hij kreeg er een bedhek, nadat hij zijn bed uitviel. Zes maanden lang was het hekje geen probleem. Maar nu Jaap sinds kort volgens de wet wilsonbekwaam is geworden, wil de behandelend arts van het bedhek af. Omdat het volgens haar een vrijheidsbeperkende maatregel is in strijd met de wet BOPZ (Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen).

Valpartij

Neelie kan er niet van slapen. Zestien jaar worstelt haar man al met dementie. De verwoestende ziekte werd steeds ernstiger, tot opname niet langer uitgesteld kon.

Jaap kan niet meer lopen. En de valpartij van een half jaar geleden ligt nog vers in het geheugen. ,,Gelukkig had hij niets gebroken, maar wel blauwe plekken. We weten niet hoe lang hij op de grond lag. Ze komen ’s nachts maar een enkele keer kijken.’’

Quote Ik laat mijn man niet vallen. Neelie van Hoek (echtgenote)

Het bedhekje (ongeveer 25 centimeter hoog) dat hem voor nieuwe valpartijen moet behoeden, hield hij. En Jaap vindt het prima, zegt zijn vrouw. ,,Ik lig lekker, zegt hij.’’

Jaap klaagt niet van nature. ,,Hij is geen doetje. Hij is gemeenteraadslid geweest in Zwijndrecht voor de PvdA, en hij was bestuurslid bij Humanitas. Hij heeft zich altijd ingezet voor de zwakkeren in de samenleving.’’

Inventariseren

Nu is hij 86 en zelf fragiel. Onlangs werd hij wilsonbekwaam verklaard. ,,En opeens zei de arts; ‘Zó, nu gaan we eerst eens kijken naar de bedhekken.’ Na een tijdje kreeg ik bericht; ‘het bedhek is volgens de wet BOPZ een vrijheidsbeperkende maatregel, het moet weg’.’’ Ik vertegenwoordig Jaap en heb bezwaar gemaakt: ‘het mag niet weg.’ Maar Neelie, haar zoon (52)en dochter (45) kregen het ontnuchterende antwoord dat de arts wil inventariseren of Jaap valt. ,,Na drie keer vallen zou hij het weer terugkrijgen.’’ Jaap die dertig kilo afviel door zijn ziekte, zou tot die tijd een valmatras krijgen om een mogelijke smak te breken.

Inmiddels is de situatie hoog opgelopen. NeeLie heeft in de Merwelanden een briefje opgeplakt: ‘Laat mijn man niet vallen.’ ,,We zijn 55 jaar getrouwd en ik doe alles om hem te beschermen. Ik laat hem niet vallen.’’

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Vanwege alle bezwaren heeft behandelend arts een herbeoordeling gevraagd aan een arts van Zorgcentrum Het Parkhuis. Die heeft het oordeel overgenomen en een brief aan de familie geschreven. De arts verwijst naar afspraken uit 2008 die gemaakt zijn met de inspectie Volksgezondheid. De regels om te fixeren zijn toen aangescherpt. ,,Inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen (fixatieband, stoelblad en bedhekken) mag alleen nog toegepast worden bij onacceptabel gevaar, en uitsluitend als andere oplossingen niet effectief zijn.’’

Volgens de twee artsen is ‘vallen’ geen reden volgens de wet BOPZ voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Ook zou Jaap volgens de artsen weliswaar ,,dwangmatig veel bewegingen maken met zijn armen, benen en romp.’’ ,,Maar deze leiden niet tot verplaatsing in bed.’’ U man slaapt prima, schrijft de dokter erbij.

Neelie vindt het stuitend. ,,Ze zijn bang voor een berisping van de inspectie, maar ze kijken niet naar de mensen.’’

Onafhankelijke commissie

De Merwelanden reageerde zojuist na vragen van deze krant dat zij begrip heeft voor de familie. ,,Maar we hebben nu eenmaal te maken met de wet BOPZ.’’ Vanwege de beroering is vandaag door de Merwelanden besloten een onafhankelijke commissie in te schakelen die een oordeel moet vellen. ,,Tot er een uitspraak is van de commissie, blijft het bedhek staan volgens de wens van de familie.’’