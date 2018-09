Deniz uit Dordrecht in Turkije gearresteerd na meningsuiting over regering

De ouders van de Dordtse restauranthouder Ekrem Deniz Osmanogullari maken zich grote zorgen om hun zoon. Ze hebben niets meer van hem gehoord sinds hij eerder deze week is opgepakt in de Turkse hoofdstad Istanboel. ,,We zijn heel bezorgd", vertellen ze.

De 24-jarige eigenaar van restaurant Smyrna Tandoor is afgelopen woensdag gearresteerd op het Atatürk Airport. Volgens zijn vader Ali en moeder Sezer is hun zoon opgepakt omdat hij zich op sociale media negatief heeft uitgelaten over de regering van president Erdogan. ,,Dat je daarvoor wordt opgepakt, dat is bizar", vertelt zijn moeder zaterdagavond op het terras van Deniz' restaurant op de Voorstraat.

,,Deniz komt op voor de mensenrechten. Maar hij is geen crimineel, geen drugsdealer, geen moordenaar. Hij heeft alleen zijn mening geuit. Hij zit onschuldig vast", zegt zijn moeder.

Symposium

Deniz vertrok afgelopen woensdag voor een week naar Turkije. Hij zou daar samen met een vriendin de negende editie van het Eyup Bas-symposium bijwonen; een symposium waar anti-imperialisten en anti-fascisten zich verenigen. Deniz zou tijdens dat symposium fungeren als vertaler.

Het symposium heeft hij echter niet kunnen bezoeken. Sterker nog, hij kwam nooit aan in de aankomsthal van de luchthaven waar zijn vriendin op hem stond te wachten. Van de politie kreeg zij te horen, dat Deniz enkele vragen moest beantwoorden. Daarna werd hij meegenomen en sindsdien hebben zijn naasten geen contact meer met hem gehad. Zijn ouders vermoeden dat Deniz nu vast zit in de gevangenis Metris in Istanboel. ,,Maar dat weten wij niet zeker. Niemand heeft dat bevestigd", legt zijn moeder uit.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niets zeggen over de zaak. Ze kunnen niet bevestigen dat Deniz is opgepakt en ook niet dat het überhaupt om hem gaat.



Volgens Ans Boersma, Turkije-correspondent van het Financieel Dagblad, is Deniz aangeklaagd voor het verspreiden van propaganda. ,,De eis die daarvoor geldt is 1,5 tot 4,5 jaar", zo meldt zij op Twitter.

Bezorgd

Zijn ouders maken zich zorgen om hun zoon. ,,We weten op dit moment helemaal niets. We weten niet waar hij is, hoe het met hem gaat en ook niet hoelang hij nog in de gevangenis moet blijven. Ik slaap er heel slecht van", zegt zijn moeder.

De familie hebben een advocaat in Istanboel in de arm genomen. Deze man kreeg vrijdag bij de gevangenis te horen dat ze hem pas maandag te woord willen staan. Ook de vriendin van Deniz kreeg bij de gevangenis te horen dat ze maandag opnieuw langs mag komen. ,,Pas dan horen we mogelijk meer", zeggen zijn ouders. ,,Tot die tijd moeten we afwachten."

Actie

Op Facebook is de pagina Free Ekrem Deniz gelanceerd en op Twitter gebruiken mensen de hashtag #FreeEkremDeniz. ,,We willen zoveel mogelijk aandacht vragen voor deze zaak, want behalve Deniz zitten er veel onschuldige mensen vast in Turkije", besluit zijn moeder.