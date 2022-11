Dennis organiseert voor de vijfentwintigste keer een ninetiesfeest: ‘Nog nooit iets vervelends gebeurd’

Het wordt zaterdag 12 november de 25ste keer dat Dennis Dekker zijn feest I 💗 90s houdt in Alblasserdam. Vanwege dat jubileum pakt hij groot uit, met niet één, niet twee, maar drie zalen en een stuk of twintig dj’s.

Vijfentwintig keer dit feest, dat is een aardige mijlpaal.

,,Inderdaad! We zijn begonnen op 8 maart 2008 in de oude Wipmolen, vlak voor die afgebroken werd vanwege de verhuizing naar Landvast. Het was echt een mega-succes. Nineties-feesten waren er toen eigenlijk nog niet echt. Ik kom zelf uit de hardcorescene en die muziek werd in een kleiner zaaltje gedraaid, maar om het wat breder te trekken, besloot ik toen in de grote zaal muziek uit de jaren 90 te laten draaien.’’

Heb je nooit de behoefte gehad om een ander soort feest te doen waar jonger publiek op af komt?

,,Nee zeker niet! Het verleden heeft in het dorp wel bewezen dat dat niet altijd goed gaat. Het publiek dat op mijn feesten af komt, is allemaal 30+. Die gaan niet meer elke week of elke maand uit, dan heb je geen zin in rottigheid. Al die 24 keer is er nog nooit iets gebeurd en daar ben ik trots op.’’

Je hebt dit nu zo vaak gedaan, inmiddels organiseer je zo’n feest met twee vingers in je neus zeker?

,,Haha, er is inmiddels een aardige routine ja. Maar bij deze jubileumeditie zijn er drie zalen met dus ook drie podia en een stuk of twintig dj’s. Alles is verdrievoudigd, dus daar komt wel wat meer regelwerk bij kijken, maar dat doe ik allemaal hartstikke graag joh.’’

Op naar de vijftig feesten?

,,Dat zou mooi zijn, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Klinkt misschien raar als je dit al sinds 2008 doet, maar ik bekijk het echt per keer. Als de reacties goed zijn, dan komt er weer een nieuwe editie. Al kan ik wel verklappen dat ik al bezig ben met het boeken van dj’s voor de 26ste keer.’’

Kaartverkoop via ddpr.nl.

Volledig scherm De flyer van I 💗 90s in Alblasserdam. © DDPR

