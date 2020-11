Deze bekende Nederlanders nemen de rollen in Scrooge Live in Dordrecht op zich

VRAAG MAAR RAAK Winkelleeg­stand in Dordrecht neemt toe, maar hoe vullen we die gaten in de winkelstra­ten op?

5 november Leegstaande winkelpanden zijn in menig stadscentrum geen onbekend gezicht. In Rotterdam werd vorig jaar voorspeld dat een op de drie winkels in de komende tien jaar waarschijnlijk verdwijnt, en ook in wat kleinere binnensteden als die van Dordrecht groeit de leegstand. De vraag is: wat doen we aan deze ‘gaten’ in de binnenstad?