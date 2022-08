Deze Dordtse brug maakt kans op de nationale Staalprijs 2022

De twee andere nominaties in dezelfde categorie als de Prins Clausbrug zijn de Jan Linzelviaduct in Den Haag en de Singelparkbruggen in Leiden.

Wat eisen voor deelname

Projecten die in het geheel of gedeeltelijk in staal zijn uitgevoerd, kunnen worden genomineerd voor de tweejaarlijkse prijs. Een eis is dat de projecten moeten zijn opgeleverd of in gebruik zijn genomen in 2020 of 2021. Daar voldoet de 141 meter lange Prins Clausbrug, die eind oktober 2021 officieel in gebruik werd genomen, perfect aan.