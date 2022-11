Deze grote namen doen in december mee in de kerstshow Scrooge Live in Dordrecht

Dordrecht is in december voor de de tweede keer het podium voor het televisiespektakel Scrooge, liet MAX in september weten. Nu is ook bekend welke bekende namen de rollen vervullen. Onder anderen André van Duin en Angela Groothuizen komen naar Dordrecht om mee te spelen in de musical die in het teken van kerst staat, maar ook van kinderarmoede.

Het verhaal van Scrooge Live is gebaseerd op het bekende Engelse kerstverhaal, dat draait om Ebenezer Scrooge, een gierige bankier wiens leven alleen om geld draait. Zijn enige werknemer, Bobbie Cratchit, werkt onder slechte omstandigheden. Vanuit een geesteswereld probeert de overleden compagnon van Scrooge hem tot inkeer te brengen, maar zo simpel is dat niet. Het verhaal gaat over van alles: tegenstellingen tussen arm en rijk, vriendschap, liefde, familie.

Paul Groot kruipt in de huid van de hoofdrolspeler Scrooge. De geest uit het verleden, die probeert Scrooge te doen realiseren dat niet alles om geld draait, is Tineke Schouten. Angela Groothuizen speelt ook een geest, maar dan van het heden. De rol van de enige werknemer die voor Scrooge werkt, wordt gespeeld door Maaike Martens. Er is ook een grote rol voor Edwin Jonker, die in 2019 nog Jezus speelde in The Passion. Dat paasevenement speelde zich toen ook af in Dordt.

Nog veel meer namen

André van Duin en Janny van der Heijden spelen een illuster collectantenduo. Roué Verveer is de verteller tijdens het spektakel. Ook zijn er rollen voor Moïse Trustfull, Owen Schumacher en Kaj van der Voort en Carrie ten Napel een rol in Scrooge. De regie is in handen van David Grifhorst en Eric van Tijn heeft de muzikale leiding over Scrooge Live. De bekende operazangeres Maria Fiselier is frontvrouw van een uniek koor met carol singers.

Scrooge Live is op zondag 11 december te zien rond 20.30 uur bij MAX op NPO 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.