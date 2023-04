Deze mensen in de Drechtsteden ontvingen een koninklijke onderscheiding

Hoe is het nu met Margreets atelier brandde af, inclusief kunst van overleden zoon Vincent: ‘Brandlucht haalde trauma's uit oorlog naar boven’

Een onbekende man vond vorig jaar in het buitenatelier van kunstenares Margreet Huisman (83) op volkstuincomplex Het Vlijpark in Dordrecht een slaapplek. Hij trok de jas van de 83-jarige kunstenares aan en viel in slaap, waarschijnlijk met een brandende sigaret in z’n mond. Toen de man wakker werd stond brandde zijn mouw en vluchtte hij weg, het onderkomen brandend achterlatend.