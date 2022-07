Deze plekken op de wereld heten óók Dordrecht

Nieuw-Dordrecht in Drenthe

We beginnen eerst bij een plaatsje dat nog in de buurt ligt, namelijk Nieuw-Dordrecht in Drenthe. Het is een klein dorpje en hoort bij de gemeente Emmen. In vergelijking met onze stad wonen er een stuk minder mensen. Het verschil is zo’n 117.000 inwoners! In Nieuw-Dordrecht wonen namelijk iets meer dan 2000 mensen. Ga je op vakantie in Nederland? Dan is dit kleine dorp een bezoek waard. Vooral de Nederlandse Hervormde Kerk uit 1874 is een bezienswaardigheid in het plaatsje.

Dordrecht in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika ligt het plaatsje Dordrecht dat wordt omringd door bergen en uitgestrekte grasvelden. In het Afrikaanse Dordrecht wonen zo’n 2000 inwoners. De werkloosheid is er erg hoog en daarom trekken veel jongeren naar de grote steden, zoals Kaapstad en Johannesburg. Maar die grote steden liggen honderden kilometers verder. Sinds 2006 heeft onze stad een stedenband met het Afrikaanse Dordrecht. Stedenband Dordrecht Zuid-Holland - Dordrecht Zuid-Afrika heeft projecten om voor huisvesting, water, gezondheidszorg, gezond eten en andere dingen te zorgen.

Dordrecht Road in Londen

In Londen ligt een mooi straatje dat Dordrecht Road heet. Het ligt ten noorden van de Theems en met de auto rijd je binnen 35 minuten naar de London Eye. Dordrecht is een dure straat, want de gemiddelde prijs ligt hier rond de 987.500 Britse pond!



De tekst gaat verder onder de foto >>

Volledig scherm Dordrecht Road in Londen. © Google Street View

Dordrecht Street in Ellenton, Florida

Ellenton is een plaats in de staat Florida van de Verenigde Staten. Er wonen maar een paar duizend mensen, bewoners hebben een groot stuk grond en overal staan bomen. Het lijkt eigenlijk net alsof je een camping in Frankrijk oprijdt. Dordrecht is niet de enige Nederlandse naam die in Ellenton voorkomt. Vlakbij Dordrecht Street liggen ook Den Helder Avenue en Alkmaar Street.

Dordrecht Street in Johannesburg

In Johannesburg ligt een straat die óók Dordrecht Street heet. Het iets langer dan een kwartier rijden om bij het centrum van de stad te komen. In de buurt van de straat zit van alles, zoals een rijscholen, verschillende scholen en een sportpark.

Dordrecht Road in Kaapstad

We gaan nog even terug naar Zuid-Afrika, want in Kaapstad hebben ze ook een Dordrecht Road. Het is lange, rechte weg die langs een rijtje huizen loopt. Er bevindt zich hier zelfs een guest house, voor als je er wilt overnachten. Binnen vier minuten ben je met de auto bij Lagoon Beach, waar je een prachtig uitzicht hebt op de zee en bergen. En... van plan om één van deze plekken te bezoeken?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.