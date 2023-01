Deze ruim honderd jaar oude vereniging heeft een speciale prijs gewonnen: ‘Ligt ons nauw aan het hart’

Rutger Tromp, voorzitter van Excelsior, is enthousiast over de prijs: ,,De bekendmaking binnen de vereniging heeft heel veel mooie reacties losgemaakt, waaraan we merken dat deze prijs velen binnen de vereniging nauw aan het hart ligt. Ik herken duidelijk de brede wens in de vereniging om ons ambassadeurschap met blijvende grote passie te vervullen. Daarnaast kijken wij er als bestuur naar uit om de professionele uitgave van het stuk Dijkwerken op korte termijn te gaan realiseren om daarmee een hedendaags eerbetoon aan Papendrecht te kunnen aanbieden.”

Vernoemd

Het is de derde keer dat de prijs wordt uitgereikt, en het gebeurt elke twee jaar. Hij werd door de gemeenteraad in het leven geroepen toen Kees de Bruin in 2016 afscheid nam als burgemeester van Papendrecht. De prijs is toen ingesteld uit waardering en naar hem vernoemd: de C.J.M. de Bruin-Waarderingsprijs. De prijs is bestemd voor personen, organisaties en bedrijven die ‘bijdragen aan de bevordering van de kennis over de geschiedenis en identiteit van Papendrecht’. De jury bestond dit keer uit oud-burgemeester Kees de Bruin, Erik Groeneweg en Mariëlle Stolker.