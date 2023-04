Deze sportschool trekt in pand van Bristol: ‘Het wordt lekker kleinschalig en huiselijk’

Fred (62) bezocht een arm dorp in Thailand en besloot er een boksschool op te richten: ‘Er is bijna niets daar’

Een paar reisjes naar Thailand en Fred van Oijen (62) was verkocht. Hij leerde de taal, kwam er meermaals per jaar en beoefende daar dé sport van het land: muay-thaiboksen. Het waren vakanties, totdat hij via een stichting in een arme regio terechtkwam. Hij zette er een boksschool op. ,,Als je die blije gezichtjes ziet, dat doet wel wat met je.’’