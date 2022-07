Deze uitjes in de regio maken kans op een award voor het leukste uitje van hun provincie

Avonturenboerderij Molenwaard werd in februari voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland’, maar de genomineerden voor 2023 zijn inmiddels ook bekend. Meerdere locaties in de Drechtsteden en Rivierenland maken kans om de leukste van hun provincie te worden.

In Zuid-Holland is, je raadt het niet, Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers weer een van de genomineerden, maar ook het Dordts Museum en het Klimbos in Dordrecht maken kans. Ook is het Natuurcentrum in Gorinchem met kinderboerderij en theehuis genomineerd.

In Gelderland dingt Slot Loevestein mee en in Noord-Brabant maakt de Hank-o-Motief in Dussen, het rode treintje waar je in mee kunt rijden om de regio Altena of de Biesbosch te verkennen, kans. Ook Nationaal Park de Biesbosch staat daar op het lijstje.

De kiezer bepaalt

Er is per categorie een gouden, zilveren en bronzen award. Er is ook een landelijke verkiezing, waarbij bijvoorbeeld pretpark de Efteling is genomineerd. Diergaarde Blijdorp won de laatste keer. Tot en met 30 oktober 2022 kan er via de initiatiefnemer van de verkiezing, de ANWB, gestemd worden.

Stemmen kan dus op een genomineerde voor de landelijke verkiezing, maar ook zeker voor de verkiezingen per provincie.

