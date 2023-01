Deze wegen in de regio staan in de ANWB file top 10; en dit stuk snelweg staat op nummer één

De ANWB stelde in 2019 de laatste file top 10 op, want in de afgelopen jaren was er vanwege thuiswerkers door corona veel minder spits. Sinds de coronamaatregelen verdwenen zijn, is het aantal files inmiddels alweer bijna op het oude niveau: nog maar 12 procent lager dan in pre-coronatijd. In 2019 was het grootste knelpunt de A4 van Amsterdam naar Den Haag, nu staat de A27 tussen Lexmond en Werkendam bovenaan het lijstje.