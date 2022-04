Die files in de binnenstad zijn beschamend voor Dordrecht

Verdachten van steekpar­tij in Dordrecht twee weken langer vast

De twee mannen die vrijdagavond zijn aangehouden in verband met een steekpartij in Dordrecht, blijven veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag bepaald. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek nog volop gaande is.

19:02