Dierenambulance Dordrecht: Twee dieren omgekomen bij mislukte aanslag op Trimsalon Hannie

KAARTJE Welke voetbal­club uit de regio van Dordrecht scoorde afgelopen seizoen het meest?

10:59 Hoe vaak vloog de bal in het net bij Dubbeldam? Hoeveel gele en rode kaarten moesten de spelers in de gemeente Papendrecht incasseren? Interessante data van alle voetbal­clubs in de Dordtse regio is te zien in een speciale online kaart.