Dierenasiels puilen uit, nestje met kittens noodgedwongen thuis opgevangen

Het was afgelopen donderdagavond, toen de zoon van Peter de Borst zes heel jonge katjes (zo’n vijf weken oud) vond langs de parallelweg in Sliedrecht. Ze namen de diertjes bezorgd mee en belden verschillende dierenasiels af in de regio in de hoop dat ze ergens konden worden opgevangen. Op een betere plek dan waar ze nu zaten, gewoon op straat ‘tussen fiets en autotunnel’. ,,Maar we kregen te horen: dierenasielen zitten allemaal overvol. Je hoeft het niet eens te próberen bij nog meer andere opvangcentra”, zegt Peter de Borst.