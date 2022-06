Dieseldieven slaan toe in Zwijndrecht; run op tankdoppen voor vrachtwagens

Beide wagens stonden op de Molenvliet. In die van Teun zat 700 liter, in die van Jeroen 300 liter. ,,Er zat echt nul komma nul meer in. We hebben midden in de nacht met jerrycans lopen sjouwen om in ieder geval bij een benzinepomp te kunnen komen”, vertelt Marijke Visser, de vrouw van Jeroen.