Discussie rondom ontslag schoolmedewerker die geen paars bandje droeg: ‘Zei dat we in de hel zouden komen’

Het rapport over Gomarus wordt toch gepubli­ceerd: ‘Teleurge­steld, maar we snappen de uitspraak’

Het rapport over Gomarus Scholengemeenschap, dat de Inspectie van het Onderwijs uitbracht na onderzoek over de veiligheid van lhbti+-leerlingen op de reformatorische middelbare school in Gorinchem, mag onverkort gepubliceerd worden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag dinsdagmiddag bepaald.