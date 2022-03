Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Alblasserdam

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Matige opkomst

8693 kiesgerechtigden brachten maandag, dinsdag en woensdag hun stem uit in Alblasserdam. Dat is net wat minder dan in 2018; toen stemden 8933 inwoners. Het opkomstpercentage stond woensdagavond op 56,49 procent. Dat is fors minder dan in 2018 toen 67,8 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitbrachten.