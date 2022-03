Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht is binnen: VVD en GroenLinks mogen zich na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag de grootste partijen in Dordrecht noemen. Beiden behaalden zes zetels en voor GroenLinks was de winst (van vier naar zes) een daverende verrassing.

De Verenigde Senioren Partij verdubbelde van twee naar vier zetels en nieuwkomer Denk wist twee zetels te bemachtigen. Beter Voor Dordt, de afgelopen twaalf jaar de allergrootste van de stad, moest drie zetels inleveren en komt uit op vijf.

Lijsttrekker Chris van Benschop (GroenLinks) kon haar geluk niet op: ,,Ik ben heel blij dat we zo groot geworden zijn. Het lijkt wel of Dordrecht zijn sociale hart heeft laten spreken en dat is geweldig. We hebben vier jaar lang hard gewerkt en dat wordt gelukkig opgemerkt. Dordrecht vindt dat het anders kan en anders moet.’’

Het lijkt erop dat haar partij en de VVD samen het motorblok gaat vormen van de nieuwe coalitie. Maarten Burggraaf (VVD) benoemt de inspanningen van de afgelopen zes jaar als reden voor de winst. ,,We gaan niet alleen in campagnetijd het gesprek aan met de Dordtenaren, maar het hele jaar door en jaren achtereen. We hebben duizenden gesprekken gevoerd. Het is mooi dat die inspanning beloond wordt.’’

Hij wil nog niet vooruitlopen op de coalitievorming. ,,De kiezer heeft gesproken en we gaan gewoon aan de slag met de uitslag die de stad ons gegeven heeft, maar met GroenLinks is volgens mij heel goed te praten.’’ Maandag staat het zogeheten duidingsdebat op de planning, waar alle veertien partijen die zetels hebben weten bemachtigen hun mening zullen over het vervolg. Het is voor het eerst dat zoveel partijen in de Dordtse gemeenteraad (39 zetels) zitting nemen.

VSP-lijsttrekker Margret Stolk was door het dolle met de verdubbeling van haar partij. ,,Een fantastisch resultaat, waar we ongelooflijk blij mee zijn. Er hebben zestien partijen meegedaan en als je dan twee zetels weet te winnen, dan heb je het gewoon geweldig gedaan.’’ Denk-lijsttrekker Masum Kolkilic komt nieuw in de raad met één zetel: ,,En dat voor een partij die voor het eerst meedoet. We hebben geprobeerd ons verhaal te vertellen en dat is gelukkig aangeslagen.’’

Ook een andere nieuwkomer, de Partij voor de Dieren, bezet straks twee zetels. Lijsttrekker Pieter Groenewege: ,,Eerlijk gezegd was ik een beetje bang dat we GroenLinks zouden opeten, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Het progressieve blok is zelfs gegroeid. De komende vier jaar gaan we dingen agenderen en en willen we GroenLinks in de coalitie scherp en aan de verkiezingsbeloftes houden.’’

Op Ons Eiland

Op Ons Eiland van Aydin Gündogdu wist een zetel te pakken. ,,We hebben iets moois opgebouwd met beperkte middelen. en daar zijn we enorm trots op. Dit is de basis voor over vier jaar, al zal het als éénpitter heel moeilijk worden.’’ Ook de nieuwe partijen Forum voor Democratie en Denk wisten een zetel te bemachtigen. PVV verloor twee zetels om op één uit te komen, de SP haalde een zetel minder dan in 2018. Er zijn straks zes partijen met één zetel.

Volledig scherm © Jeffrey Groeneweg

BVD likt de wonden met een verlies van drie zetels om uit te komen op vijf zetels. ,,Als je ziet hoe de afgelopen weken in de media over BVD is geschreven, dan is vijf zetels eigenlijk nog heel erg knap’’, zegt lijsttrekker David Schalken. ,,Gelukkig blijven over de hele linie de lokale partijen nog heel groot en daar ben ik blij om.’’ Schalken wil net als de afgelopen jaren weer een wethouder leveren voor de coalitie. ,,Dat is nodig om een stabiele coalitie te vormen.’’

‘Geen tegenvaller’

Ook Peter Heijkoop (CDA) wil door als wethouder. Hij wist het aantal van vier zetels te behouden, terwijl het er lange tijd naar uit zag dat het er drie zouden worden. ,,En dat is zeker geen tegenvaller voor ons. Als je kijkt naar het landelijke beeld, dan was het helemaal niet gek geweest als wij op één of twee zetels waren uitgekomen. Dit is gewoon een net resultaat, want in andere grote steden is het CDA gehalveerd. Mensen die de politiek volgen hebben veel waardering voor wat ik doe, maar de meeste mensen volgen de politiek

De opkomst was met iets meer dan 47 procent een stuk lager dan in 2018, toen iets meer dan de helft kwam opdagen. Burgemeester Wouter Kolff was teleurgesteld. ,,We doen er alles aan om de opkomst te bevorderen, maar de verkiezingen zijn in de verdrukking gekomen door het wereldnieuws. Ik had net als vier jaar geleden graag boven de 50 procent uitgekomen.’’

Volledig scherm Maarten Burggraaf (VVD) en Chris Benschop (GroenLinks) zijn de winnaars van de verkiezingen in Dordrecht. © AD

